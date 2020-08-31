Рубль в начале рабочей недели немного повысился

Вслед за минимальным повышением курса рубля 28 августа , сегодня, 31 августа, средний курс покупки рубля повысился на 1 копейку и составляет 3,33 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в понедельник по сравнению с пятницей повысился на 5 копеек и составляет 3,83 гривен за 10 рублей.

10 российских рублей Продажа Покупка Продажа 32,8297 3,33 3,83 33,0900 3,66 5,00 32,6000 2,30 3,67

Как сообщали Українські новини, в понедельник, 31 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти и по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 1,29 коп. до 27,6303 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,40 коп. до 27,3481 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD по сравнению с предыдущим курсом на 28 августа.

Кроме того, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

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