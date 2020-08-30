Каким будет курс доллара в первую неделю осени: прогноз аналитиков

На следующей неделе курс доллара к украинской гривне продемонстрирует небольшой рост. Наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен. Об этом сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК. По его словам, на этой неделе курс доллара к гривне практически не изменился. На других сегментах валютного рынка доллар незначительно подорожал на 0,1-0,3%. В частности, официальный курс доллара с пятницы по пятницу не изменился и оставался в районе 27,48 гривен. При этом спрос\/предложение на межбанке выросли с 27,43\/27,46 до 27,48\/27,50 (+0,2%\/+0,1%). Средние курсы покупки\/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,29\/27,55 до 27,38\/27,60 (+0,3%\/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5\/27,7 гривен", - добавил аналитик. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH\/USD. Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн\/$.