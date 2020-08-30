Каким будет курс доллара в первую неделю осени: прогноз аналитиков

На следующей неделе курс доллара к украинской гривне продемонстрирует небольшой рост. Наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен. Об этом сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК.

По его словам, на этой неделе курс доллара к гривне практически не изменился. На других сегментах валютного рынка доллар незначительно подорожал на 0,1-0,3%.

В частности, официальный курс доллара с пятницы по пятницу не изменился и оставался в районе 27,48 гривен. При этом спрос/предложение на межбанке выросли с 27,43/27,46 до 27,48/27,50 (+0,2%/+0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,29/27,55 до 27,38/27,60 (+0,3%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривен", - добавил аналитик.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

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