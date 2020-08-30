подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 августа 2020, воскресенье, 09:21 332
Экономика 2020-08-30T09:45:01+03:00
Українські Новини
Каким будет курс доллара в первую неделю осени: прогноз аналитиков

Каким будет курс доллара в первую неделю осени: прогноз аналитиков

Ольга Фандорина
Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне, прогноз курса валют

На следующей неделе курс доллара к украинской гривне продемонстрирует небольшой рост. Наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен. Об этом сообщает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК.

По его словам, на этой неделе курс доллара к гривне практически не изменился. На других сегментах валютного рынка доллар незначительно подорожал на 0,1-0,3%.

В частности, официальный курс доллара с пятницы по пятницу не изменился и оставался в районе 27,48 гривен. При этом спрос/предложение на межбанке выросли с 27,43/27,46 до 27,48/27,50 (+0,2%/+0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,29/27,55 до 27,38/27,60 (+0,3%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривен", - добавил аналитик.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Больше новостей о: Доллар курс доллара Курс доллара к гривне прогноз курса валют

Умеренный рост доллара к гривне. Аналитик рассказа...
Официальный курс гривны с 25 по 31 августа. Как ме...
Курс гривны на межбанке снизился...
Что происходит с курсом доллара. Эксперты рассказа...
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты
В Киеве третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки умерли шестеро
Новости
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
Каким будет курс доллара в первую неделю осени: прогноз аналитиков 09:21
Боевики не нарушали "режим тишины" с начала суток 08:50
Шмыгаль пообещал, что через 2 года средняя зарплата в Украине станет 15 тысяч гривен 08:15
30 августа в мире проводится Международный день пропавших без вести. Фото: wordpress.com
"Должны знать судьбу близких". В Красном Кресте рассказали, сколько людей пропали без вести на Донбассе 06:10
больше новостей
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
"Укрзализныця" назначила новый поезд "Харьков - Трускавец" с 10 сентября 17:49
"Идентификация и неподтвержденный доход." Как в Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев 13:33
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
больше новостей
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Завтра на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение 15:44
В аэропорту "Борисполь" застряли две сотни хасидов: они обвиняют пограничников в антисемитизме 21:34
больше новостей
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok