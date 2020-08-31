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31 августа 2020, понедельник, 17:22 80
Экономика 2020-08-31T17:23:42+03:00
Українські Новини
Доллар продолжит свой рост. Официальный курс от НБУ 1 сентября

Доллар продолжит свой рост. Официальный курс от НБУ 1 сентября

Валерия Драгомирова
Гривна, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как доллар и евро в обменниках подорожали, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,6958
1 доллар США 27,5618
1 швейцарский франк 30,5309
10 иен 2,6015
10 российских рублей 3,7225
1 евро 32,8950

Как сообщали Українські новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также как менялся курс гривны официальный курс гривны с 25 по 31 августа.

Кроме того, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Тем временем курс доллара для платежных карт в начале недели упал. Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR

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