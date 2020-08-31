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31 августа 2020, понедельник, 13:42 14
Экономика 2020-08-31T13:42:49+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт в начале недели упал

Курс доллара для платежных карт в начале недели упал

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс доллара для платежных карт
Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 28 августа на 0,13 коп. до 27,6784 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,29 коп. до 27,3059 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 13,86 коп. до 32,1631 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,69 коп. до 32,8680 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3059 27,6784 32,1631 32,8680 3,39 4,21
Максимальный 27,4500 28,5000 32,4500 33,1500 3,61 5,00
Минимальный 27,0000 27,5156 30,5000 32,6000 3,00 3,78

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти и по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 1,29 коп. до 27,6303 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,40 коп. до 27,3481 UAH/USD.

Ранее мы писали, как менялся официальный курс гривны с 25 по 31 августа.

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