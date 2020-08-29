Официальный курс гривны с 25 по 31 августа. Как менялся курс гривны за неделю

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD по сравнению с предыдущим курсом на 28 августа.

Об этом сообщают Українські Новини.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

25 августа 26 августа 27 августа 28-30 августа 31 августа 27,3942 27,4383 27,3860 27,4615 27,4759

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 31 августа:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 20,1879 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,1737 933 BYN 1 белорусский рубль 10,3126 975 BGN 1 болгарский лев 16,7342 410 KRW 100 вона 2,3198 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5451 208 DKK 1 датская крона 4,3978 840 USD 1 доллар США 27,4759 978 EUR 1 Евро 32,7334 818 EGP 1 египетский фунт 1,7315 392 JPY 10 иена 2,6107 985 PLN 1 злотый 7,4517 356 INR 10 индийская рупия 3,7436 124 CAD 1 канадский доллар 21,0447 191 HRK 1 куна 4,3492 484 MXN 1 мексиканский песо 1,2566 498 MDL 1 молдавский лей 1,653 376 ILS 1 новый израильский шекель 8,1749 554 NZD 1 новозеландский доллар 18,4748 578 NOK 1 норвежская крона 3,127 710 ZAR 1 ренд 1,6489 643 RUB 10 российский рубль 3,6927 946 RON 1 румынский лей 6,7635 360 IDR 1000 рупия 1,8775 682 SAR 1 саудовский риял 7,3259 702 SGD 1 сингапурский доллар 20,2162 960 XDR 1 СПЗ 38,989 398 KZT 100 тенге 6,5417 949 TRY 1 турецкая лира 3,7537 348 HUF 100 форинт 9,222 826 GBP 1 фунт стерлингов 36,5842 203 CZK 1 чешская крона 1,2492 752 SEK 1 шведская крона 3,1896 756 CHF 1 швейцарский франк 30,4358 156 CNY 1 юань женьминьби 4,0048

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 августа средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

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