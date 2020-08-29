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  • Официальный курс гривны с 25 по 31 августа. Как менялся курс гривны за неделю
29 августа 2020, суббота, 05:30 82
Экономика 2020-08-29T05:30:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны с 25 по 31 августа. Как менялся курс гривны за неделю

Официальный курс гривны с 25 по 31 августа. Как менялся курс гривны за неделю

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD по сравнению с предыдущим курсом на 28 августа.

Об этом сообщают Українські Новини.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

25 августа 26 августа 27 августа 28-30 августа 31 августа
27,3942 27,4383 27,3860 27,4615 27,4759

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 31 августа:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 20,1879
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,1737
933 BYN 1 белорусский рубль 10,3126
975 BGN 1 болгарский лев 16,7342
410 KRW 100 вона 2,3198
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5451
208 DKK 1 датская крона 4,3978
840 USD 1 доллар США 27,4759
978 EUR 1 Евро 32,7334
818 EGP 1 египетский фунт 1,7315
392 JPY 10 иена 2,6107
985 PLN 1 злотый 7,4517
356 INR 10 индийская рупия 3,7436
124 CAD 1 канадский доллар 21,0447
191 HRK 1 куна 4,3492
484 MXN 1 мексиканский песо 1,2566
498 MDL 1 молдавский лей 1,653
376 ILS 1 новый израильский шекель 8,1749
554 NZD 1 новозеландский доллар 18,4748
578 NOK 1 норвежская крона 3,127
710 ZAR 1 ренд 1,6489
643 RUB 10 российский рубль 3,6927
946 RON 1 румынский лей 6,7635
360 IDR 1000 рупия 1,8775
682 SAR 1 саудовский риял 7,3259
702 SGD 1 сингапурский доллар 20,2162
960 XDR 1 СПЗ 38,989
398 KZT 100 тенге 6,5417
949 TRY 1 турецкая лира 3,7537
348 HUF 100 форинт 9,222
826 GBP 1 фунт стерлингов 36,5842
203 CZK 1 чешская крона 1,2492
752 SEK 1 шведская крона 3,1896
756 CHF 1 швейцарский франк 30,4358
156 CNY 1 юань женьминьби 4,0048

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 августа средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

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