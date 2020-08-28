Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн

Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на 328,8 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Украина увеличила на 328,790 млн долларов сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 миллиардов долларов США.

J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки.

Привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

Ранее, 24 июля, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.

Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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