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31 августа 2020, понедельник, 10:27 44
Финансы 2020-08-31T11:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро в начале недели подорожали. Курс валют на 31 августа

Доллар и евро в начале недели подорожали. Курс валют на 31 августа

Александр Савич
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар и гривна. Украфото
Доллар и гривна. Украфото

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти и по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 1,29 коп. до 27,6303 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,40 коп. до 27,3481 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,10 коп. до 32,2090 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,40 коп. до 32,8297 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3481 27,6303 32,2090 32,8297 3,33 3,83
Максимальный 27,4800 27,7500 32,5000 33,0900 3,66 5,00
Минимальный 27,0000 27,5200 31,8900 32,6000 2,30 3,67

Как сообщали Українські новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также как менялся курс гривны официальный курс гривны с 25 по 31 августа.

Кроме того, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

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