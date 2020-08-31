После запрета на въезд в Украину иностранцам почти 98% желающих пересекли границу на выходных

В то время, как украинские границы закрылись уже в полночь 28 августа, 13 тыс. иностранцев были допущены, 300 получили отказ на въезд в Украину за выходные, 29-30 августа.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По 6,5 тыс. (допущено) и по 150 отказов", - сказал он.

Кроме того, 28 августа 8,5 тыс. иностранцев были допущены, а 250 получили отказ на въезд в Украину.

Так, с даты введения запрета на въезд на территорию Украины иностранцев, кроме отдельных категорий, всего были допущены 21,5 тыс. иностранцев и 550 запретили въезд.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 28 августа по 00:00 28 сентября.

Ранее сообщалось о том, что запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны".

В пятницу, 28 августа, несколько десятков работников туристической сферы проводили пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев.

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