Запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны"

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить рейсы в 9 городов из-за запрета Кабинета Министров на въезд иностранцев в Украину, а Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) и Министерство культуры и информационной политики инициируют разрешение на въезд иностранных туристов в Украину из стран "зеленой" зоны.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"ГАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления КМУ о внесении изменений в постановление №641. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью", - сказано в нем.

Отмечается, что данные изменения будут вынесены на ближайшее заседание правительства.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

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