Турфирмы протестуют у Кабмина против запрета на въезд иностранцев

Митинг против закрытия границ для иностранцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Митинг против закрытия границ для иностранцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Акция протеста началась около 12:00, передают Українськi Новини.

Организаторы протеста заявляют, что решение Кабмина о закрытии границ, катализировало ситуацию в туристической сфере.

По их словам, основной вопрос - конструктивный диалог бизнеса и власти, который отсутствует.

Участники акции отмечают, что туристический бизнес в катастрофическом состоянии из-за эпидемии, а ограничительные меры привели к финансовым проблемам.

Организаторы протеста уверены, что решение Кабмина приведет к коллапсу и выведению 1 млн сотрудников туристической сферы на улицы.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Верните жизнь туристической Украине" и "Верните туризм в Украине".

Протест под Кабмиом против закрытия границ для иностранцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Протест у Кабмина против запрета на въезд иностранцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Протест под Кабмином против запрета на въезд иностранцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Протестующие призывают Кабмин внести изменение в свое решение и разрешить всем иностранцам из стран "зеленой зоны" эпидопасности въезд в Украину со страхованием и возможным ПЦР-тестом на коронавирус.

Организаторы акции подчеркнули, что в Украину ежедневно приезжает 5 тыс. иностранцев, тратя каждый день около 200 евро.

Из-за этого от закрытия границ туристическая отрасль может потерять за время действия запрета на въезд более 5 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Ранее сообщалось о том, кто из иностранцев может въехать в страну.

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