Турфирмы протестуют у Кабмина против запрета на въезд иностранцев

Несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа. Акция протеста началась около 12:00, передают Українськi Новини. Организаторы протеста заявляют, что решение Кабмина о закрытии границ, катализировало ситуацию в туристической сфере. По их словам, основной вопрос - конструктивный диалог бизнеса и власти, который отсутствует. Участники акции отмечают, что туристический бизнес в катастрофическом состоянии из-за эпидемии, а ограничительные меры привели к финансовым проблемам. Организаторы протеста уверены, что решение Кабмина приведет к коллапсу и выведению 1 млн сотрудников туристической сферы на улицы. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Верните жизнь туристической Украине" и "Верните туризм в Украине". Протест под Кабмиом против закрытия границ для иностранцев. Фото: Telegram\/PavlovskyNews Протест у Кабмина против запрета на въезд иностранцев. Фото: Telegram\/PavlovskyNews Протест под Кабмином против запрета на въезд иностранцев. Фото: Telegram\/PavlovskyNews Протестующие призывают Кабмин внести изменение в свое решение и разрешить всем иностранцам из стран "зеленой зоны" эпидопасности въезд в Украину со страхованием и возможным ПЦР-тестом на коронавирус. Организаторы акции подчеркнули, что в Украину ежедневно приезжает 5 тыс. иностранцев, тратя каждый день около 200 евро. Из-за этого от закрытия границ туристическая отрасль может потерять за время действия запрета на въезд более 5 млн долларов. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы. Ранее сообщалось о том, кто из иностранцев может въехать в страну.