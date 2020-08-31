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31 серпня 2020, понеділок, 15:04 10
Силові структури 2020-08-31T16:30:01+03:00
Українські Новини
Після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% охочих перетнули кордон на вихідних

Після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% охочих перетнули кордон на вихідних

Елена Новикова
Карантин, Держприкордонслужба, Кордон, заборона на в'їзд, Перетин кордону, Коронавірус
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua

Попри те, що Кабмін заборонив в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, з 00:00 28 серпня по 00:00 28 вересня, за вихідні 29-30 серпня 13 тис. іноземців було допущено, 300 отримали відмову на в'їзд в Україну.

Про це спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив Українським Новинам.

"По 6,5 тис. (допущено) і по 150 відмов", - сказав він.

Крім того, 28 серпня 8,5 тис. іноземців було допущено, а 250 отримали відмову на в'їзд в Україну.

Так, з дати введення заборони на в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, всього було допущено 21,5 тис. іноземців та 550 заборонили в'їзд.

Як повідомляли Українськi Новини, За минулу добу, 30 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2, 2%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557 порівняно з попередньою добою, 29 серпня.

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