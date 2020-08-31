Шабунін похвалився, що побудує будинок більше згорілого та вже зібрав на це гроші

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив про намір відбудувати та розширити свій будинок в селі Гнідин (Бориспільський район, Київська область), який постраждав в результаті пожежі, за рахунок пожертв від людей.

Про це засновник ЦПК заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"42 тис. доларів надіслали більше 1 000 людей на відбудову мого спаленого будинку. Найбільша пожертва - 2 тис. доларів, найменша - 20 гривень. Я дякую кожному, хто підтримав мою родину. Після сплати податків - залишається 35 тис. доларів. Відбудова будинку коштуватиме 47 тис. доларів", - написал Шабунін.

"Оскільки дах все одно перебудовувати - підніму його на 3 газоблоки та колись облаштую там мансарду (за власні кошти - тоді, коли матиму їх на це)", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті виниклої пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Шабуніна.

Огляд місця події був проведений фахівцями криміналістичної лабораторії поліції Київської області, лабораторії науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ, експертами пожежно-технічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС). Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі залишки вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, Шабунін вказав в декларації про доходи, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. А саме він задекларував отримання 2 позик від своєї тещі Тетяни Гришиної в розмірі 279 тис. гривень у 2017 році та 198,5 тис. гривень в 2019 році.

15 липня Шабунін зізнався, що забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Пізніше юрист Андрій Портнов підтвердив, що на Шабуніна складено протокол про корупцію за несвоєчасну подачу декларації.

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