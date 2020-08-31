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31 серпня 2020, понеділок, 14:04 11 Відео
Політика 2020-08-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Шабунін похвалився, що побудує будинок більше згорілого та вже зібрав на це гроші

Шабунін похвалився, що побудує будинок більше згорілого та вже зібрав на це гроші

Тетяна Зотова
Центр протидії корупції, Пожежа в будинку, Віталій Шабунін, Займання
Віталій Шабунін. Фото: Українське Фото
Віталій Шабунін. Фото: Українське Фото

Керівник громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив про намір відбудувати та розширити свій будинок в селі Гнідин (Бориспільський район, Київська область), який постраждав в результаті пожежі, за рахунок пожертв від людей.

Про це засновник ЦПК заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"42 тис. доларів надіслали більше 1 000 людей на відбудову мого спаленого будинку. Найбільша пожертва - 2 тис. доларів, найменша - 20 гривень. Я дякую кожному, хто підтримав мою родину. Після сплати податків - залишається 35 тис. доларів. Відбудова будинку коштуватиме 47 тис. доларів", - написал Шабунін.

"Оскільки дах все одно перебудовувати - підніму його на 3 газоблоки та колись облаштую там мансарду (за власні кошти - тоді, коли матиму їх на це)", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті виниклої пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Шабуніна.

Огляд місця події був проведений фахівцями криміналістичної лабораторії поліції Київської області, лабораторії науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ, експертами пожежно-технічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС). Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі залишки вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, Шабунін вказав в декларації про доходи, що позичив півмільйона гривень на будинок у власної тещі-пенсіонерки. А саме він задекларував отримання 2 позик від своєї тещі Тетяни Гришиної в розмірі 279 тис. гривень у 2017 році та 198,5 тис. гривень в 2019 році.

15 липня Шабунін зізнався, що забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Пізніше юрист Андрій Портнов підтвердив, що на Шабуніна складено протокол про корупцію за несвоєчасну подачу декларації.

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