В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками

В то время, как некоторые школьные администрации требуют приносить собственные маски и антисептики, Министерство образования и науки не будет закупать в школы маски и антисептики и проводить тестирование учителей на коронавирус.

Об этом "Фокусу" рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.



"Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега [глава Минздрава] Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания", - рассказал Шкарлет. "По вопросу закупок есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объеме".



Также врио главы МОН уточнил, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, ученикам начальных классов разрешили ходить по школе без масок.



Кроме того, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.







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