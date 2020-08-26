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26 августа 2020, среда, 06:20 3406
Общество 2020-08-26T06:20:01+03:00
Українські Новини
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками

В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками

Валерия Драгомирова
Школы, Маски, Обучение в школах, антисептики
Антисептик. Фото: pexels
Антисептик. Фото: pexels

В то время, как некоторые школьные администрации требуют приносить собственные маски и антисептики, Министерство образования и науки не будет закупать в школы маски и антисептики и проводить тестирование учителей на коронавирус.

Об этом "Фокусу" рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет. 

"Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега [глава Минздрава] Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания", - рассказал Шкарлет. "По вопросу закупок есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объеме".

Также врио главы МОН уточнил, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд гривен. 

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