В МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях школы перейдут на смешанное обучение. Речь идет об обучении непосредственно в школе, а также дистанционно. Об этом глава Минздрава Степанов рассказал на брифинге.

Он отметил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в случае нахождения в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - сообщил Степнов.

Глава Минздрава добавил, что переход на полностью дистанционное обучение возможен лишь в случае нахождения района или города в "красной" зоне.

"Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно, когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

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