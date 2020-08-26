В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября

1 сентября начинается учебный год во всех школах Украины, за исключением школ в регионах с красным уровнем эпидемиологической опасности. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Обучение в школах, расположенных в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, невозможно. В регионах с "оранжевым", "желтым" и "зеленым" уровнями обучение будет проходить согласно правилам учебного процесса в школе во время карантина", - заявил Максим Степанов.



Согласно рекомендациям Минздрава, в школах обязательными являются температурный скрининг для учителей, использование антисептиков на входе, тщательное мытье рук всех участников процесса после каждого урока. В регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности учителям рекомендовано носить защитные щитки. Также Минздрав советует минимизировать передвижения учащихся между кабинетами.



"По обновленным рекомендациям Минздрава относительно учебного процесса в школах, детям начальных классов не надо носить маски. Если у ребенка обнаружили симптомы ОРВИ или коронавирусной болезни, его следует отвести в отдельное помещение, надеть маску, сообщить родителям о симптомах, при необходимости вызвать "скорую" или мобильную бригаду, чтобы провести тестирование. После этого ребенок должен находиться или на самоизоляции, или в больнице, если случай средней тяжести", - добавил Степанов.



По словам главы Минздрава, при подтверждении у ребенка COVID-19 весь класс должен пойти на самоизоляцию - такое решение принимает эпидемиолог.



Напомним, ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.



Кроме того, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.

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