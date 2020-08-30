Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко

В Киеве под стенами посольства Беларуси в Украине прошла акция протеста против режима Александра Лукашенко в день, когда ему исполнилось 66 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, который опубликовал видео с события.

Акция называлась "День рождения диктатора".

Протестующие принесли с собой исторические бело-красно-белые флаги Беларуси и цветы, а потом сожгли флаг России и совестную фотографию Лукашенко и Путина.

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Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

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Накануне 29 августа в Минске на марш солидарности на площадь Победы вышли женщины разных возрастов. Протестующим женщинам даже удалось окружить ОМОН.

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