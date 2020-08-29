В Минске женщины вышли на марш солидарности и окружили ОМОН

В Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента. В Минске на марш солидарности на площадь Победы вышли женщины разных возрастов.

Об этом сообщает Euroradio.

Женщины собрались по обе стороны от проспекта Независимости на площади Победы. Некоторые ходят по улицам. Они одеты преимущественно в белое и красное, а в руках держат плакаты и цветы.

Туда же прибыли силовики и подогнали автозаки. Милиция предупреждает, что акция незаконная и женщинам нужно разойтись.

Как передает Телеграм-канал "Нехта", в одном из мест женщины окружили нескольких сотрудников ОМОНА и скандируют "Мы окружили ОМОН".

На другом видео видно очень пожелую женщину, которая вышла на балкон и приветствует участниц марша.

Минчанки всех возрастов солидарны – видео снято около БНТУ, где проходит Женский марш. pic.twitter.com/8Pg4kzi6CD — CityDog.by (@CityDog_by) August 29, 2020

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