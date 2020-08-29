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29 августа 2020, суббота, 19:52 185
Европа 2020-08-29T19:56:42+03:00
Українські Новини
В Минске женщины вышли на марш солидарности и окружили ОМОН

В Минске женщины вышли на марш солидарности и окружили ОМОН

Кира Молчанова
Женщины, Беларусь, Минск, Марш, Протесты в Минске, Акции протеста в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента. В Минске на марш солидарности на площадь Победы вышли женщины разных возрастов.

Об этом сообщает Euroradio.

Женщины собрались по обе стороны от проспекта Независимости на площади Победы. Некоторые ходят по улицам. Они одеты преимущественно в белое и красное, а в руках держат плакаты и цветы.

Туда же прибыли силовики и подогнали автозаки. Милиция предупреждает, что акция незаконная и женщинам нужно разойтись.

Как передает Телеграм-канал "Нехта", в одном из мест женщины окружили нескольких сотрудников ОМОНА и скандируют "Мы окружили ОМОН".

На другом видео видно очень пожелую женщину, которая вышла на балкон и приветствует участниц марша.

 

Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

В Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

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