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26 августа 2020, среда, 23:54 89
Европа 2020-08-27T00:00:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси по требованию властей ограничивают доступ к интернету

В Беларуси по требованию властей ограничивают доступ к интернету

Ольга Фандорина
Интернет, Беларусь, Цензура, Протесты в Беларуси
Интернет. Фото: pixabay
Интернет. Фото: pixabay

В Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора А1 в Twitter.

"По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что они сообщат о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Минске на фоне акций протестов, связанных с выборами президента, отключили интернет, и он не работал 3 дня

Павел Дуров заявил, что Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру.

В Беларуси, где в воскресенье, 9 августа проходили выборы президента, пользователи жаловались на проблемы с доступом к интернету. С тех пор перебои с интернетом происходят в Беларуси достаточно часто. 

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