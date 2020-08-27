Шмыгаль пообещал защиту белорусам, которые в ней нуждаются

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Граждане Беларуси, которые ощущают давление или преследование и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал он.

Шмыгаль отметил, что правительство решило временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Он пояснил, что те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Кроме граждан, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, а также те, кто имеет вид на постоянное и временное проживание в Украине, проезжающие транзитом, дипломаты и консулы.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, глава Госпогранслужбы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через границу.

Как сообщали Українськi Новини, 26 августа Кабмин запретил въезд в Украину иностранцам, кроме отдельных категорий, с 29 августа по 28 сентября.

Ранее пресс-служба Президента Владимира Зеленского сообщила, что в связи с ростом показателей заболеваемости COVID-19 в мире украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную" зону эпидемии, сроком на 30 дней.

При этом Зеленский высказался за смягченные условия въезда в Украину для граждан Беларуси, учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них.

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