Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. После того, как 29 апреля прошел женский марш солидарности, сегодня в Минске проходит Марш мира и независимости.

Об этом сообщает белорусский канал Tut.by.

Толпы активистов двинулись от спальных районов города в центр. Колонны людей подходят к Партизанскому проспекту и проспекту Независимости.

Тем не менее, в Минске закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда на них следуют без остановок. Минчанам это объясняют мерами безопасности.

Участники акции одеты преимущественно в бело-красные цвета, они несут флаги и плакаты. В частности, на них написаны "поздравления" ко дню рождения Александра Лукашенко. Демонстранты несут к резиденции президента — Дворцу Независимости у площади Государственного флага.

Туда несут стилизованный гроб, игрушки в виде автозаков и вертолета, таракана и тапки. Играет песня Виктора Цоя "Перемен".

Как сообщали Українські Новини, 30 августа Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет.

Протесты в Минске. Фото: news.tut.by

Автозаки в Минске. Фото: news.tut.by

Люди вышли на митинг. Фото: news.tut.by

На протестах в Минске сегодня не только праздновали день рождения Лукашенко, но и хоронили диктатуру в духе метамодерна

Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/T13ezYPv8T — Дождь (@tvrain) August 30, 2020

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

В Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

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