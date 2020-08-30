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  • Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси
30 августа 2020, воскресенье, 17:55 1818
Европа 2020-08-30T18:13:09+03:00
Українські Новини
Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси

Протестующие в Минске принесли Лукашенко стилизованный гроб, таракана и тапки. Как проходят митинги в Беларуси

Кира Молчанова
Беларусь, Минск, Протесты в Беларуси, Протесты в Минске

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. После того, как 29 апреля прошел женский марш солидарности, сегодня в Минске проходит Марш мира и независимости.

Об этом сообщает белорусский канал Tut.by.

Толпы активистов двинулись от спальных районов города в центр. Колонны людей подходят к Партизанскому проспекту и проспекту Независимости.

Тем не менее, в Минске закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда на них следуют без остановок. Минчанам это объясняют мерами безопасности.

Участники акции одеты преимущественно в бело-красные цвета, они несут флаги и плакаты. В частности, на них написаны "поздравления" ко дню рождения Александра Лукашенко. Демонстранты несут к резиденции президента — Дворцу Независимости у площади Государственного флага.

Туда несут стилизованный гроб, игрушки в виде автозаков и вертолета, таракана и тапки. Играет песня Виктора Цоя "Перемен".

Как сообщали Українські Новини, 30 августа Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет.

Протесты в Минске. Фото: news.tut.byПротесты в Минске. Фото: news.tut.by

Автозаки в Минске. Фото: news.tut.byАвтозаки в Минске. Фото: news.tut.by

Люди вышли на митинг. Фото: news.tut.byЛюди вышли на митинг. Фото: news.tut.by

 

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