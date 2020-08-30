Лукашенко празднует день рождения в протестующей Беларуси: в Минске стягивают ОМОН

30 августа, Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет. Беларусы в этот день планируют провести Марш мира и независимости в качестве "подарка" на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выехали утром в воскресенье с базы в микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Об этом сообщает ТАСС 30 августа.

Около семи утра колонна двигалась по проспекту Независимости в сторону Дома правительства Беларуси. Сегодня днем на площади Независимости запланирована акция протеста белорусской оппозиции.

На площади Независимости ограждения, стоит милиция. Также недалеко стоят автобусы, водометы, машины с колючей проволокой и автозаки pic.twitter.com/z6WgqBht81 — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

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