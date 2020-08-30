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  • Лукашенко празднует день рождения в протестующей Беларуси: в Минске стягивают ОМОН
30 августа 2020, воскресенье, 11:28 842
Европа 2020-08-30T11:29:11+03:00
Українські Новини
Лукашенко празднует день рождения в протестующей Беларуси: в Минске стягивают ОМОН

Лукашенко празднует день рождения в протестующей Беларуси: в Минске стягивают ОМОН

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты в Беларуси, ОМОН Беларуси
ОМОН Беларуси. Фото: twitter.com/OnlinerBY
ОМОН Беларуси. Фото: twitter.com/OnlinerBY

30 августа, Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет. Беларусы в этот день планируют провести Марш мира и независимости в качестве "подарка" на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выехали утром в воскресенье с базы в микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Об этом сообщает ТАСС 30 августа.

Около семи утра колонна двигалась по проспекту Независимости в сторону Дома правительства Беларуси. Сегодня днем на площади Независимости запланирована акция протеста белорусской оппозиции.

Как сообщали Українські Новини, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Граждане Беларуси, преследуемые властями в их стране и нуждающиеся в защите, могут получить ее в Украине.

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