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29 серпня 2020, субота, 05:30 4
Економіка 2020-08-29T05:30:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня. Як змінювався курс гривні за тиждень

Офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня. Як змінювався курс гривні за тиждень

Кира Молчанова
Єврооблігації України, Офіційний курс валют
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD у порівнянні з попереднім курсом на 28 серпня.

Про це повідомляють Українські Новини.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

25 серпня 26 серпня 27 серпня 28-30 серпня 31 серпня
27,3942 27,4383 27,3860 27,4615 27,4759

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 31 серпня:

Код валюти Кількість одиниць Назва Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 20,1879
944 AZN 1 азербайджанський манат 16,1737
933 BYN 1 білоруський рубль 10,3126
975 BGN 1 болгарський лев 16,7342
410 KRW 100 вона 2,3198
344 HKD 1 гонконгський долар 3,5451
208 DKK 1 датська крона 4,3978
840 USD 1 долар США 27,4759
978 EUR 1 євро 32,7334
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7315
392 JPY 10 ієна 2,6107
985 PLN 1 злотий 7,4517
356 INR 10 індійська рупія 3,7436
124 CAD 1 канадський долар 21,0447
191 HRK 1 куна 4,3492
484 MXN 1 мексиканський песо 1,2566
498 MDL 1 молдавський лей 1,653
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 8,1749
554 NZD 1 новозеландський долар 18,4748
578 NOK 1 норвежськая крона 3,127
710 ZAR 1 ренд 1,6489
643 RUB 10 російський рубль 3,6927
946 RON 1 руминський лей 6,7635
360 IDR 1000 рупія 1,8775
682 SAR 1 саудовський ріял 7,3259
702 SGD 1 сингапурський долар 20,2162
960 XDR 1 СПЗ 38,989
398 KZT 100 тенге 6,5417
949 TRY 1 турецька лира 3,7537
348 HUF 100 форінт 9,222
826 GBP 1 фунт стерлінгів 36,5842
203 CZK 1 чеська крона 1,2492
752 SEK 1 шведськая крона 3,1896
756 CHF 1 швейцарський франк 30,4358
156 CNY 1 юань  4,0048

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $ 328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може вирости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 серпня середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 27 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

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