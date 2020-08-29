Офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня. Як змінювався курс гривні за тиждень

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD у порівнянні з попереднім курсом на 28 серпня.

Про це повідомляють Українські Новини.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

25 серпня 26 серпня 27 серпня 28-30 серпня 31 серпня 27,3942 27,4383 27,3860 27,4615 27,4759

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 31 серпня:

Код валюти Кількість одиниць Назва Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 20,1879 944 AZN 1 азербайджанський манат 16,1737 933 BYN 1 білоруський рубль 10,3126 975 BGN 1 болгарський лев 16,7342 410 KRW 100 вона 2,3198 344 HKD 1 гонконгський долар 3,5451 208 DKK 1 датська крона 4,3978 840 USD 1 долар США 27,4759 978 EUR 1 євро 32,7334 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7315 392 JPY 10 ієна 2,6107 985 PLN 1 злотий 7,4517 356 INR 10 індійська рупія 3,7436 124 CAD 1 канадський долар 21,0447 191 HRK 1 куна 4,3492 484 MXN 1 мексиканський песо 1,2566 498 MDL 1 молдавський лей 1,653 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 8,1749 554 NZD 1 новозеландський долар 18,4748 578 NOK 1 норвежськая крона 3,127 710 ZAR 1 ренд 1,6489 643 RUB 10 російський рубль 3,6927 946 RON 1 руминський лей 6,7635 360 IDR 1000 рупія 1,8775 682 SAR 1 саудовський ріял 7,3259 702 SGD 1 сингапурський долар 20,2162 960 XDR 1 СПЗ 38,989 398 KZT 100 тенге 6,5417 949 TRY 1 турецька лира 3,7537 348 HUF 100 форінт 9,222 826 GBP 1 фунт стерлінгів 36,5842 203 CZK 1 чеська крона 1,2492 752 SEK 1 шведськая крона 3,1896 756 CHF 1 швейцарський франк 30,4358 156 CNY 1 юань 4,0048

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $ 328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може вирости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 серпня середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 27 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

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