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28 августа 2020, пятница, 11:04 21
Экономика 2020-08-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро перед выходными снова подорожали. Курс валют на 28 августа

Доллар и евро перед выходными снова подорожали. Курс валют на 28 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 2,67 коп. до 27,6254 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,61 коп. до 27,3441 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,13 коп. до 32,1122 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,42 коп. до 32,6744 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3441 27,6254 32,1122 32,6744 3,32 3,78
Максимальный 27,5000 27,7500 32,3600 33,0000 3,65 4,00
Минимальный 27,0000 27,5200 31,8900 32,3900 2,30 3,66

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

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