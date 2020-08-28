Рубль в конце рабочей недели "замер". Курс российской нацвалюты на 28 августа

В пятницу, 28 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу по сравнению с четвергом не изменился и составляет 3,78 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах Киева по состоянию на 28 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,78 Максимальный 3,65 4,00 Минимальный 2,30 3,66

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 2,67 коп. до 27,6254 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,61 коп. до 27,3441 UAH/USD.

Тем временем Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD. А к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

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