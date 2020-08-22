Что будет с долларом в конце лета. Эксперт дал прогноз на неделю

К осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$. Такой прогноз дал изданию OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, эксперт отметил, что доллар на межбанке может торговаться около 27,4 грн через неделю.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

Отмечается, что на минувшей неделе курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка незначительно и разнонаправленно. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+0,04%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,34/27,57 до 27,31/27,58 (-0,1%/+0,02%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 0,9% до 1,0% за счет снижения курса покупки с одновременным ростом продажи.

"Столь незначительное и разнонаправленное изменение курса доллара за неделю свидетельствует о том, что доллар по отношению к гривне нащупал временное равновесие вблизи текущих значений, и еще какое-то время может незначительно колебаться вокруг нынешних уровней", – прогнозирует аналитик.

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

А эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью.



Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости