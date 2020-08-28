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28 августа 2020, пятница, 05:00 113
Экономика 2020-08-28T05:30:02+03:00
Українські Новини
Нацвалюта ослабла. Официальный курс гривны на три дня

Нацвалюта ослабла. Официальный курс гривны на три дня

Надежда Комендантова
Гривна, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

После того, как предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2354
1 доллар США 27,4615
1 швейцарский франк 30,1659
10 иен 2,5879
10 российских рублей 3,6592
1 евро 32,4279

Как сообщали Українські Новини, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Тем временем, доллары и евро для платежных карт подорожали, также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 августа на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.

 

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