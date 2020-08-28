Кличко рассказал, когда в Киеве могут закрыть метро

Власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, при условии, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с COVID-19, заболеваемость которым стремительно растет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Свобода Live.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости - ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

Однако, на вопрос о том, остановится транспорт в Киеве, если город попадет в "красную зону" карантина, Виталий Кличко точно не ответил.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 170-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до ноября.

Тем временем 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

Тем временем, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

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