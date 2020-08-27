29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", - Кабмин

Кабинет Министров заявил, что 29 регионов Украины отнесены к "красной зоне" эпидемической опасности в связи с коронавирусом, Киев остался в "желтой".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Во исполнение пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусм SARS-CoV-2", на основании оценки эпидемических показателей и с учетом обсуждения Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в нем.

В частности, в Ивано-Франковской области к "красной зоне" отнесены 6 административных единиц и 14 админединиц к "оранжевой зоне".

В Одесской области 2 админединицы отнесены к "красной зоне", 4 - к "оранжевой зоне" и 14 - к "желтой зоне".

Согласно сообщению, в Ривненской области 4 админединицы отнесены к "красной зоне", 9 - к "оранжевой зоне" и 5 к "желтой зоне".

К "красной зоне" в Тернопольской области отнесены 3 админединицы, к "оранжевой зоне" - 11 админедениц, а к "желтой зоне" - 5 админедениц.

В Черновицкой области к "красной зоне" отнесены 6 админединиц, к "оранжевой зоне" отнесены 7 админединиц.

В Волынской области 4 административных единицы были отнесены к "оранжевой зоне", 8 админединиц отнесены к "желтой зоне".

К "оранжевой" и "красной" зонам в Закарпатской области были отнесены по 8 админединиц.

В Киевской области 2 админединицы были отнесены к "оранжевой зоне", 19 админединиц - к "желтой зоне".

Киев остается в "желтой зоне".

Во Львовской области 6 админединиц отнесены к "оранжевой зоне", 17 админединиц - к "желтой зоне".

В Сумской области к "оранжевой зоне" отнесена 1 админединица, к "желтой зоне" - 4 админединицы.

В Харьковской области 2 админединицы отнесены к "оранжевой зоне", 11 админединиц к "желтой зоне".

В Хмельницкой области к "оранжевой зоне" отнесена 1 админединица и 9 админединиц к "желтой зоне".

Согласно сообщению, в Черниговской области к "оранжевой зоне" отнесена 1 админединица и 11 админединиц к "желтой зоне".

Как сообщали Українськi Новини, также сообщалось о том, какие ограничение введены в каждой из карантинных зон в Украине.

Также Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь.

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