Украина на карантине 170-й день. Какие регионы отнесены к "красной" зоне

Сегодня начался 170-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до ноября.

На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 65 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Также 27 августа в Кабмин сообщил о новом разделени "зон" карантина:

В Ивано-Франковской области к "красной" зоне отнесены 6 административных единиц (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы) и 14 админединиц к "оранжевой" зоне.

В Одесской области 2 админединицы отнесены к "красной" зоне (города Беляевка и Измаил), 4 - к "оранжевой" зоне и 14 - к "желтой" зоне.

Согласно сообщению, в Ривненской области 9 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне и 5 - к "желтой" зоне.

К "красной" зоне в области отнесены Дубно, Острог, Костопольский и Радивиловский районы.

К "красной" зоне в Тернопольской области отнесены 3 админединицы (Бережаны и Чертков, Бережанский район), к "оранжевой" зоне - 11 админедениц, а к "желтой" зоне - 5 админедениц.

В Черновицкой области к "оранжевой" зоне отнесены 7 админединиц, к "красной" зоне - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

В Волынской области 4 административных единицы были отнесены к "оранжевой" зоне, 8 админединиц отнесены к "желтой" зоне.

К "оранжевой" и "красной" зонам в Закарпатской области были отнесены по 8 админединиц.

В Киевской области 2 админединицы были отнесены к "оранжевой" зоне", 19 админединиц - к "желтой" зоне.

Киев остается в "желтой" зоне.

Во Львовской области 6 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне, 17 админединиц - к "желтой".

В Сумской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица, к "желтой" - 4 админединицы.

В Харьковской области 2 админединицы отнесены к "оранжевой" зоне, 11 админединиц - к "желтой".

В Хмельницкой области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 9 админединиц к "желтой" зоне.

Согласно сообщению, в Черниговской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 11 админединиц - к "желтой" зоне.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 Кабинет Министров на внеочередном заседании 8 августа принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

Ранее сообщалось о том, какие ограничение введены в каждой из карантинных зон в Украине.

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