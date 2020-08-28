Заболеваемость коронавирусом стремительно растет третий день подряд

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 438 до 114 497, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 48 человек до 2 451 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 23,5%, новых летальных случаев - уменьшилось на 2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрированы 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 438 новых случая заболевания, выздоровели 866 человек, умерли 48 человек.

Таким образом, 27 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 438 против 866.

Количество новых случаев заболевания 27 августа составило 2,2% от общего количества заболевших на 26 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 28 августа составило 56 963 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 978), в Киеве (12 719) и Черновицкой области (9 855).

В Ривненской области зафиксировано 8 921 случай коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 8 661 случай, в Харьковской - 8 444, в Закарпатской - 7 302, в Одесской – 6 751, в Тернопольской - 5 478, в Киевской - 5 397, в Волынской - 5 320, в Винницкой - 3 800, в Житомирской - 3 063, в Хмельницкой - 2 194, в Днепропетровской - 2 162 случая.

1 676 случаев выявлены в Черниговской области, 1 487 случаев - в Запорожской, 1 390 случаев - в Черкасской, 1 361 случай - в Сумской, 1 318 случаев - в Донецкой, 1 077 случаев - в Николаевской, 790 случаев - в Кировоградской, 705 случаев - в Полтавской, 374 случая - в Херсонской и 274 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 170-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до ноября.

Тем временем 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

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