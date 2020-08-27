подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 11:39 133
Общество 2020-08-27T11:40:52+03:00
Українські Новини
Как уберечь детей от Covid-19 в школах: врач-инфекционист дал советы родителям

Как уберечь детей от Covid-19 в школах: врач-инфекционист дал советы родителям

Валерия Драгомирова
Школьники, 1 сентября, Вирусолог, Коронавирус, Обучение в школах
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

С 1 сентября в Украине начинается учебный процесс. Средства защиты от коронавируса не смогут полностью обезопасить школьников от заражения, но снизят его риск. Врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал, как уберечь детей от коронавирусной болезни. 

По его словам, ситуация меняется довольно быстро, и поэтому те советы, которые можно давать родителям сейчас, могут стать неактуальными через 2-3 недели.

"Но, впрочем, основными советами остаются такие. Первое - нужно следить за здоровьем детей, и в том случае, если у них есть проявления каких-то респираторных заболеваний, все-таки в школу не отпускать", - рассказал врач. 

Второе - у большинства родителей есть чат, где стоит обмениваться информацией и сообщать о том, что кто-то заболел. Потому что это позволит и учителю, и классному руководителю вовремя принять решение по изоляции детей.

Третье - научить детей регулярно мыть руки и не пользоваться какими-то общими предметами. Четвертое - попытаться максимально соблюдать дистанцию, если это возможно, хотя в детских коллективах это довольно сложно сделать.

"И уважение к учителям. Поскольку, я думаю, именно на учителей в большей степени будут ложиться вопросы безопасности. Стоит объяснить детям, что требования учителя в отношении поведения, соблюдение каких-то норм важны, потому что это касается прежде всего здоровья каждого", - добавил Курпита. 

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками

Больше новостей о: Школьники 1 сентября Вирусолог Коронавирус Обучение в школах

Учебный год по новым правилам: в школах требуют пр...
Маски, антисептики и защитные щитки. По каким прав...
Вирусолог рекомендует меньше пользоваться обществе...
Количество проведенных за сутки тестов на коронави...
Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов
Новости
Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область 13:15
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
В Киевской области снова почти сотня новых зараженных коронавирусом за сутки 12:50
Wizz Air может закрыть свою базу в Киеве из-за конфликта с профсоюзом 12:35
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА 12:30 Инфографика
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
больше новостей
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
больше новостей
Карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok