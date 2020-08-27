Как уберечь детей от Covid-19 в школах: врач-инфекционист дал советы родителям

С 1 сентября в Украине начинается учебный процесс. Средства защиты от коронавируса не смогут полностью обезопасить школьников от заражения, но снизят его риск. Врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал, как уберечь детей от коронавирусной болезни.

По его словам, ситуация меняется довольно быстро, и поэтому те советы, которые можно давать родителям сейчас, могут стать неактуальными через 2-3 недели.

"Но, впрочем, основными советами остаются такие. Первое - нужно следить за здоровьем детей, и в том случае, если у них есть проявления каких-то респираторных заболеваний, все-таки в школу не отпускать", - рассказал врач.

Второе - у большинства родителей есть чат, где стоит обмениваться информацией и сообщать о том, что кто-то заболел. Потому что это позволит и учителю, и классному руководителю вовремя принять решение по изоляции детей.

Третье - научить детей регулярно мыть руки и не пользоваться какими-то общими предметами. Четвертое - попытаться максимально соблюдать дистанцию, если это возможно, хотя в детских коллективах это довольно сложно сделать.

"И уважение к учителям. Поскольку, я думаю, именно на учителей в большей степени будут ложиться вопросы безопасности. Стоит объяснить детям, что требования учителя в отношении поведения, соблюдение каких-то норм важны, потому что это касается прежде всего здоровья каждого", - добавил Курпита.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.



Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости