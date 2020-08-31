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31 августа 2020, понедельник, 05:00 241
Экономика 2020-08-31T05:30:02+03:00
Українські Новини
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа

В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Деньги
Деньги

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD по сравнению с предыдущим курсом на 28 августа.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5842
1 доллар США 27,4759
1 швейцарский франк 30,4358
10 иен 2,6107
10 российских рублей 3,6927
1 евро 32,7334

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 августа средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

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