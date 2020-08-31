В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 августа, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD по сравнению с предыдущим курсом на 28 августа.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5842 1 доллар США 27,4759 1 швейцарский франк 30,4358 10 иен 2,6107 10 российских рублей 3,6927 1 евро 32,7334

Как сообщали Українські Новини, Украина увеличила сумму непогашенных еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году на $328,8 млн.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тем временем к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 августа средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 27 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

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