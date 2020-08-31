В останній день літа гривня подешевшала. Курс НБУ на 31 серпня

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD , що встановлюється ним на 31 серпня, порівняно з попереднім курсом валют на 28 серпня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5842 1 долар США 27,4759 1 швейцарський франк 30,4358 10 ієн 2,6107 10 російських рублів 3,6927 1 євро 32,7334

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

28 серпня середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля в четвер, 27 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів .

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