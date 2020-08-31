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31 серпня 2020, понеділок, 05:00 5
Фінанси 2020-08-31T08:30:02+03:00
Українські Новини
В останній день літа гривня подешевшала. Курс НБУ на 31 серпня

В останній день літа гривня подешевшала. Курс НБУ на 31 серпня

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс долара до гривні
Гроші
Гроші

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD, що встановлюється ним на 31 серпня, порівняно з попереднім курсом валют на 28 серпня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5842
1 долар США 27,4759
1 швейцарський франк 30,4358
10 ієн 2,6107
10 російських рублів 3,6927
1 євро 32,7334

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки  27,3 до 27,6 грн/$.

28 серпня середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля в четвер, 27 серпня, підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів .

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