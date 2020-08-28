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28 августа 2020, пятница, 19:17 839
Силовые структуры 2020-08-28T20:06:00+03:00
Українські Новини
В черкасской мэрии обыски – подозревают кражу 63 млн гривен из бюджета

В черкасской мэрии обыски – подозревают кражу 63 млн гривен из бюджета

Петр Стуженко
Коррупция, Обыск, ГФС Украины, Черкасский горсовет
Обыски в Черкасском горсовете. Фото с места событий
Обыски в Черкасском горсовете. Фото с места событий

Сегодня, 28 августа, сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, провели обыски в департаментах и коммунальных предприятиях Черкасского городского совета.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По данным источника, коммунальщики заказывали выполнение работ по ремонту дорог и очистных сооружений у частных предприятий по завышенным ценам, а разницу получали в виде "откатов". По информации источника, речь идет о выводе более 63 млн гривен бюджетных средств в 2019-2020 годах.

А именно, обыски проводились в Департаменте архитектуры и градостроительства Черкасского горсовета (директор - Артур Савин), Департаменте образования и гуманитарной политики (директор - Сергей Воронов), Департаменте социальной политики (директор - Олег Гудзенко), Департаменте жилищно-коммунального комплекса (директор - Александр Яценко), а также в коммунальном предприятии "Дирекция парков" Черкасского горсовета.

Исполнителем вышеуказанных работ является общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Колтех-транс" (аффилированное лицо предприятия - Сергей Колесниченко).

Это не первый случай выявления коррупционных схем в Черкасском горсовете. Так, в 2019 году в суд уже было направлено дело в отношении преступной группы, организованной депутатом Черкасского горсовета, председателем комиссии по вопросам экономического развития, инвестиционной политики, дерегуляции, бюджета, финансов, тарифов и регуляторной политики Юрием Тренкиным. В том числе речь шла о завышении стоимости работ по капитальному ремонту 94 остановок общественного транспорта в г. Черкассы.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подтвердил  проведение обысков. "В Черкасском горсовете обыски налоговой города Киева. Проверяющих 55 человек", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил открытием уголовного дела мэру города Черкассы, Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием за ослабление карантинных мер.

Как сообщали Українські Новини, ранее Служба безопасности Украины и полиция изъяли ряд документов в кабинете первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, у которого 14 апреля проходили обыски по делу о взятке.

Источник : Українські новини
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