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28 серпня 2020, пʼятниця, 19:17 11
Силові структури 2020-08-28T20:11:05+03:00
Українські Новини
У черкаській мерії обшуки – підозрюють крадіжку 63 млн гривень з бюджету

У черкаській мерії обшуки – підозрюють крадіжку 63 млн гривень з бюджету

Петро Стуженко
ДФС України, Корупція, Обшук, Черкаська міськрада
Обшуки в Черкаській міськраді. Фото з місця подій
Обшуки в Черкаській міськраді. Фото з місця подій

Сьогодні, 28 серпня, співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) України в рамках кримінального провадження, що розпочате за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, провели обшуки в департаментах і комунальних підприємствах Черкаської міської ради.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За даними джерела, комунальники замовляли виконання робіт з ремонту доріг та очисних споруд у приватних підприємств за завищеними цінами, а різницю отримували у вигляді "відкатів". За інформацією джерела, мова йде про виведення більш 63 млн гривень бюджетних коштів в 2019-2020 роках.

А саме, обшуки проводилися в Департаменті архітектури і містобудування Черкаської міськради (директор - Артур Савін), Департаменті освіти та гуманітарної політики (директор - Сергій Воронов), Департаменті соціальної політики (директор - Олег Гудзенко), Департаменті житлово-комунального комплексу (директор - Олександр Яценко), а також в комунальному підприємстві "Дирекція парків" Черкаської міськради.

Виконавцем вищевказаних робіт є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Колтех-транс" (афілійована особа підприємства - Сергій Колесниченко).

Це не перший випадок виявлення корупційних схем в Черкаській міськраді. Так, в 2019 році до суду вже було направлена справа стосовно злочинної групи, яку організував депутат Черкаської міськради, голова комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів і регуляторної політики Юрій Тренкін. У тому числі йшлося про завищення вартості робіт з капітального ремонту 94 зупинок громадського транспорту в м Черкаси.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко підтвердив проведення обшуків. "У Черкаській міськраді обшуки податковою міста Києва. Перевіряючих 55 осіб", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив відкриттям кримінальної справи меру міста Черкаси, Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням за послаблення карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Служба безпеки України і поліція вилучили ряд документів в кабінеті першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, у якого 14 квітня проходили обшуки у справі про хабар.

Джерело : Українські новини
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