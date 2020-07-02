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  • ГФС ведет активную борьбу с нелегальными АЗС и незаконным оборотом подакцизных товаров - Солодченко
02 июля 2020, четверг, 12:31 1409
Политика 2020-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
ГФС ведет активную борьбу с нелегальными АЗС и незаконным оборотом подакцизных товаров - Солодченко

ГФС ведет активную борьбу с нелегальными АЗС и незаконным оборотом подакцизных товаров - Солодченко

Анна Рудык
ГФС. Фото: kolomyya.org
ГФС. Фото: kolomyya.org

Государственная фискальная служба Украины сейчас проводит активную работу по противодействию нелегальной деятельности АЗС и незаконному обороту в стране подакцизных товаров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко в ходе онлайн заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В частности, он сообщил, что с начала года с участием работников ГФС демонтировано 548 нелегальных заправочных комплексов, владельцы которых не имели никаких разрешительных документов или лицензий на такую ​​деятельность.

"Большинство заправочных станций в Украине все же имеют лицензии на такую ​​деятельность, но условия их предоставления - это вопрос не к налоговой милиции. Мы не проверяем лицензионные условия. В поле зрения ведомства попадают только те АЗС, которые не имеют никаких документов", - рассказал руководитель ГФС.

Он также проинформировал комитет, что в целом с начала года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 1,4 миллиарда гривен.

"Что касается нелегального спирта, поддельных водочных и других алкогольных напитков - это мощное направление ежедневной работы. Лишь недавно изъяли 280 000 бутылок водки неизвестного происхождения. И это лишь один из значительных эпизодов. Также, хватает мелких нарушений оборота подакцизных товаров, это около тысячи составленных административных протоколов. Но и это наша ежедневная работа, которую мы проводим не останавливаясь", - подчеркнул Сергей Солодченко.

По его словам, сегодня на ответственном хранении находится 5 контейнеров поддельных табачных изделий, которые недавно были изъяты в Одессе.

"Мы готовы к их публичному уничтожению вместе с представителями Комитета, ассоциации "Укртютюн" и общественностью", - добавил Сергей Солодченко.

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