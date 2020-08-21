подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш
21 августа 2020, пятница, 23:05 5
Экономика 2020-08-21T23:11:39+03:00
Українські Новини
В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш

В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш

Елена Новикова
МВФ, Stand by, Транш МВФ, программа мвф, Сотрудничество с МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

В то время, как 12 июня Украина получила первый транш от МВФ, Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако пока не определена дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда. Об этом в комментарии hromadske заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили", - сказал Йоста Люнгман.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и другие.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых Отзывов Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине ждут три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

Больше новостей о: МВФ Stand by Транш МВФ программа мвф Сотрудничество с МВФ

Глава НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с пре...
НБУ улучшил прогноз роста международных резервов н...
МВФ допускает следующий пересмотр программы сотруд...
МВФ обнародовал текст меморандума по программе sta...
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш 23:05
Навального перевозят в немецкую клинику 22:36
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
Киев в День Независимости будут усиленно патрулировать, — МВД 21:34
Грозы, шквалы и сильные дожди. Прогноз погоды на 22 августа 21:00
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости из-за эпидситуации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok