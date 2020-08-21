В МВФ планируют продолжить сотрудничество с Украиной, но не говорят, когда будет следующий транш

В то время, как 12 июня Украина получила первый транш от МВФ, Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако пока не определена дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда. Об этом в комментарии hromadske заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили", - сказал Йоста Люнгман.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и другие.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых Отзывов Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине ждут три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд.

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