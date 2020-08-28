Степанов рассказал, кто отвечает за наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты в школах

Ответственность за наличие в медпунктах школ антисептиков и средств индивидуальной защиты несут руководители и основатели учебного заведения, в то время, как в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Руководитель и основатель учебного заведения отвечает за то, что бы в медпункте были необходимые средства и оборудование. Это бесконтактные термометры, дезинфекторы, антисептики, средства личной гигиены и индивидуальной защиты", - сказал он.

Все работники учебного заведения должны быть обеспечены масками или респираторами, а руководство должно предусмотреть централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Степанов напомнил, что антисептики должны быть установлены только на входе в школу.

При этом Минздрав рекомендует открыть все запасные входы в учебные заведения с целью разделения разных возрастных групп учеников.

Функционирование групп продленного дня возможно при соблюдении всех рекомендаций министерства.

При организации питания рекомендуется отказаться от модели "шведского стола".

В школе должен быть график посещения столовой, дети за столиками должны располагаться на расстоянии не менее 1 м один от другого.

Классы после каждого занятия нужно будет проветривать не менее 10 мин.

При обнаружении симптомов острого респираторного заболевания у ребенка в школе на него нужно одеть маску и вывести в отдельное помещение.

Об обнаружении симптомов нужно сообщить родителям, при необходимости нужно вызвать скорую или мобильную бригаду для проведения тестирования на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

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