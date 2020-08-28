Степанов розповів, хто відповідає за наявність антисептиків і засобів індивідуального захисту в школах

В той час, як в МОН уже відповіли на питання, хто має забезпечити школи масками і антисептиками, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що відповідальність за наявність в медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Керівник і засновник навчального закладу відповідає за те, щоб в медпункті були необхідні засоби та обладнання. Це безконтактні термометри, дезінфектори, антисептики, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту" , - сказав він. Всі працівники навчального закладу мають бути забезпечені масками або респіраторами, а керівництво має передбачити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Степанов нагадав, що антисептики повинні бути встановлені тільки на вході в школу. При цьому МОЗ рекомендує відкрити всі запасні входи до навчальних закладів з метою поділу різних вікових груп учнів. Функціонування груп продовженого дня можливо за дотримання всіх рекомендацій міністерства. При організації харчування рекомендується відмовитися від моделі "шведського столу". У школі має бути графік відвідування їдальні, діти за столиками мають розташовуватися на відстані не менше ніж 1 м один від іншого. Класи після кожного заняття потрібно буде провітрювати не менше 10 хв. При виявленні симптомів гострого респіраторного захворювання у дитини в школі на неї потрібно одягнути маску і вивести в окреме приміщення. Про виявленні симптомів потрібно повідомити батькам, за необхідності потрібно викликати швидку або мобільну бригаду для проведення тестування на коронавірус. Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня . Раніше лікар-інфекціоніст розповів, як уберегти дітей від Covid-19 в школах .