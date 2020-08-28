Степанов розповів, хто відповідає за наявність антисептиків і засобів індивідуального захисту в школах

В той час, як в МОН уже відповіли на питання, , в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що відповідальність за наявність в медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу хто має забезпечити школи масками і антисептиками , в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що відповідальність за наявність в медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу .

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Керівник і засновник навчального закладу відповідає за те, щоб в медпункті були необхідні засоби та обладнання. Це безконтактні термометри, дезінфектори, антисептики, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту" , - сказав він.

Всі працівники навчального закладу мають бути забезпечені масками або респіраторами, а керівництво має передбачити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Степанов нагадав, що антисептики повинні бути встановлені тільки на вході в школу.

При цьому МОЗ рекомендує відкрити всі запасні входи до навчальних закладів з метою поділу різних вікових груп учнів.

Функціонування груп продовженого дня можливо за дотримання всіх рекомендацій міністерства.

При організації харчування рекомендується відмовитися від моделі "шведського столу".

У школі має бути графік відвідування їдальні, діти за столиками мають розташовуватися на відстані не менше ніж 1 м один від іншого.

Класи після кожного заняття потрібно буде провітрювати не менше 10 хв.

При виявленні симптомів гострого респіраторного захворювання у дитини в школі на неї потрібно одягнути маску і вивести в окреме приміщення.

Про виявленні симптомів потрібно повідомити батькам, за необхідності потрібно викликати швидку або мобільну бригаду для проведення тестування на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня .

Раніше лікар-інфекціоніст розповів, як уберегти дітей від Covid-19 в школах .

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