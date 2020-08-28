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28 августа 2020, пятница, 12:53 489 Карта
Общество 2020-08-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Киев перед выходными сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Киев перед выходными сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Валерия Драгомирова
Киев, Пробки, Пробки в Киеве
Пробки. Фото: Pixabay
Пробки. Фото: Pixabay

В то время, как у входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь, Киев сковали пробки. Больше всего загружены дороги в центре и на выездах с города.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Затруднено движение в центре Киева возле станций метро "Университет", "Палац Спорта", "Олимпийская", "Печерская", "Арсенальная", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь". 

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps


Также наблюдаются пробки на Академгородке и по проспекту Победы. 

Пробки на Академгородке. Карта:Пробки на Академгородке. Карта: Google Maps

В километровых пробках застряли водители в районе Софиевской Борщаговки и по пути в Вишневое. 

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Пробки возле аэропорта "Жуляны". 

Пробки в столице. Карта: Google MapsПробки в столице. Карта: Google Maps


Как сообщали Українські Новини, 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой". Ранее сообщалось о том, какие ограничение введены в каждой из карантинных зон в Украине. 

Кроме того, на прошлой неделе по дороге в курортную Одессу образовались пробки. Также украинцы "застряли" в пробках в горах перед прошлыми длинными выходными. 

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