Киев перед выходными сковали пробки. Где самые загруженные дороги

В то время, как у входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь, Киев сковали пробки. Больше всего загружены дороги в центре и на выездах с города.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.



Затруднено движение в центре Киева возле станций метро "Университет", "Палац Спорта", "Олимпийская", "Печерская", "Арсенальная", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps



Также наблюдаются пробки на Академгородке и по проспекту Победы.

Пробки на Академгородке. Карта: Google Maps

В километровых пробках застряли водители в районе Софиевской Борщаговки и по пути в Вишневое.



Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Пробки возле аэропорта "Жуляны".

Пробки в столице. Карта: Google Maps



Как сообщали Українські Новини, 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой". Ранее сообщалось о том, какие ограничение введены в каждой из карантинных зон в Украине.



Кроме того, на прошлой неделе по дороге в курортную Одессу образовались пробки. Также украинцы "застряли" в пробках в горах перед прошлыми длинными выходными.

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