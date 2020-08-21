Перед длинными выходными украинцы "застряли" в пробках в горах: карта заторов в Карпатах

С началом длинных выходных в честь Дня Независимости Украины многие украинцы поехали на отдых в украинские Карпаты даже несмотря на штормовое предупреждение. Однако желающих вырваться на природу и там ожидал неприятный сюрприз - на подъездах к основным достопримечательностям выстроились пробки из автомобилей, передают Українські Новини. Так, пробки образовались на подъезде к курортному селению Воловец. Пробки в Карпатах. Фото: google.com\/maps Также небольшие заторы наблюдаются по пути в Славское. Карпатские заторы. Фото: google.com\/maps По пути в курортные поселки Ясиня и Квасы также зафиксированы небольшие автомобильные заторы. Тянучки в Карпатах. Фото: google.com\/maps Также на подъезде в Ворохту есть затруднения автомобильного движения. Затруднения движения в украинских горах. Фото: google.com\/maps По дороге на водопад "Пробий" образовалась автомобильная пробка из желающих добраться до достопримечательности. Пробки по дороге на водопад. Фото: google.com\/maps В Яремче также автомобильные тянучки. Пробки в курортные горные места. Фото: google.com\/maps Образовались затруднения движение также по пути и в курортный Трускавец. Заторы вокруг Трускавца. Фото: google.com\/maps Также загружена автомобильная дорога в Синевирский национальный природный парк. Пробки возле Синевира. Фото: google.com\/maps Как сообщали Українські Новини, Карпаты перегружены туристами: на дорогах к водопадам и Синевиру образовываются гигантские пробки. Также и перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки.