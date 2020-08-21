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21 августа 2020, пятница, 15:28 1251
Общество 2020-08-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными украинцы "застряли" в пробках в горах: карта заторов в Карпатах

Перед длинными выходными украинцы "застряли" в пробках в горах: карта заторов в Карпатах

Ольга Фандорина
Пробки, Туризм, Карпаты, Внутренний туризм, Пробки в Карпатах

С началом длинных выходных в честь Дня Независимости Украины многие украинцы поехали на отдых в украинские Карпаты даже несмотря на штормовое предупреждение. Однако желающих вырваться на природу и там ожидал неприятный сюрприз - на подъездах к основным достопримечательностям выстроились пробки из автомобилей, передают Українські Новини. 

Так, пробки образовались на подъезде к курортному селению Воловец.

Пробки в Карпатах. Фото: google.com/mapsПробки в Карпатах. Фото: google.com/maps

Также небольшие заторы наблюдаются по пути в Славское.

Карпатские заторы. Фото: google.com/mapsКарпатские заторы. Фото: google.com/maps

По пути в курортные поселки Ясиня и Квасы также зафиксированы небольшие автомобильные заторы.

Тянучки в Карпатах. Фото: google.com/mapsТянучки в Карпатах. Фото: google.com/maps

Также на подъезде в Ворохту есть затруднения автомобильного движения.

Затруднения движения в украинских горах. Фото: google.com/mapsЗатруднения движения в украинских горах. Фото: google.com/maps

По дороге на водопад "Пробий" образовалась автомобильная пробка из желающих добраться до достопримечательности.

Пробки по дороге на водопад. Фото: google.com/mapsПробки по дороге на водопад. Фото: google.com/maps

В Яремче также автомобильные тянучки.

Пробки в курортные горные места. Фото: google.com/mapsПробки в курортные горные места. Фото: google.com/maps

Образовались затруднения движение также по пути и в курортный Трускавец.

Заторы вокруг Трускавца. Фото: google.com/mapsЗаторы вокруг Трускавца. Фото: google.com/maps

Также загружена автомобильная дорога в Синевирский национальный природный парк.

Пробки возле Синевира. Фото: google.com/mapsПробки возле Синевира. Фото: google.com/maps

Как сообщали Українські Новини, Карпаты перегружены туристами: на дорогах к водопадам и Синевиру образовываются гигантские пробки.

Также и перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки.

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