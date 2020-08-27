подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 18:35 23
Кабмин 2020-08-27T18:35:30+03:00
Українські Новини
В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили

В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили

Ольга Фандорина
Кабмин, карантин в Украине, Красная зона, Зональный карантин
Covid-19. Фото: pexels
Covid-19. Фото: pexels

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах и красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "красную зону", в частности, попали Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог Измаил. Также 27 августа усилены ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости. Запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов). Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры. В Украине обновили карантинные зоны

В красной зоне:

Запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта высадка разрешена.

В оранжевой зоне:

Запрещается деятельность средств размещения (это хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. При этом ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и участие не более 100 человек.

В желтой зоне:

Нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В зеленой зоне:

Пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50% перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено.

Также, по состоянию на 24 августа, 14 регионов были отнесены к "красной зоне"

Больше новостей о: Кабмин карантин в Украине Красная зона Зональный карантин

В киевских школах торжественная линейка состоится 1 сентября, - КГГА
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой
Новости
В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили 18:35
Из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус" 18:26
"Киевскому террористу" назначили психологическую экспертизу 18:03
Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Украине проходят честные и прозрачные торги, - Денис Шмыгаль 17:48
Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента
Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина 17:47
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
больше новостей
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok