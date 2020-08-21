Перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки

Украинцев ждут длинные выходные в связи с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. И так как в Киеве на большинстве пляжей запретили купаться, уже в последний рабочий день на этой неделе по дороге в курортную Одессу образовались пробки.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.



Пробка тянется на подъезде и на самом мосту через Хаджибейский лиман.

Пробки на въезде в Одессу. Карта: Google Maps

В самой Одессе также образовались тянучки.

Пробки в Одессе. Карта: Google Maps



Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.



А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.



Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.









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