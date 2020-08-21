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21 августа 2020, пятница, 14:16 1508 Карта
Общество 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки

Перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки

Валерия Драгомирова
Одесса, День независимости Украины, Пробки в Одессу
Одесса. Фото: pixabay
Одесса. Фото: pixabay

Украинцев ждут длинные выходные в связи с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. И так как в Киеве на большинстве пляжей запретили купаться, уже в последний рабочий день на этой неделе по дороге в курортную Одессу образовались пробки. 

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробка тянется на подъезде и на самом мосту через Хаджибейский лиман. 

Пробки на въезде в Одессу. Карта:Пробки на въезде в Одессу. Карта: Google Maps

В самой Одессе также образовались тянучки. 

Пробки в Одессе. Карта: Google MapsПробки в Одессе. Карта: Google Maps


Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.

А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. 

Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.




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