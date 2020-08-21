Перед длинными выходными на въезде в Одессу образовались пробки

Украинцев ждут длинные выходные в связи с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. И так как в Киеве на большинстве пляжей запретили купаться, уже в последний рабочий день на этой неделе по дороге в курортную Одессу образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.Пробка тянется на подъезде и на самом мосту через Хаджибейский лиман. Пробки на въезде в Одессу. Карта: Google Maps В самой Одессе также образовались тянучки. Пробки в Одессе. Карта: Google Maps Как сообщали Українські Новини, на День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины. Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.А мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер. Тем временем синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные. Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.