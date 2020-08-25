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25 августа 2020, вторник, 16:24 1036
Президент 2020-08-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана в этом году

Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана в этом году

Александр Савич
Умань, Хасиды, Паломничество, Владимир Зеленский, Карантинные меры, Карантинные ограничения, Хасиды в Украине
Хасиды во время молитвы. Фото: Радио Свобода
Хасиды во время молитвы. Фото: Радио Свобода

Вслед за информацией о том, что мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят приехать туда на Рош ха-Шана, стало известно, что Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году. Об этом стало известно на совещании в Офисе Президента при участии Владимира Зеленского.

Рош ха-Шана, один из четырех новых годов в иудейской традиции, в этом году будет отмечаться иудеями с 18 по 20 сентября.

Хасиды традиционно совершают паломничество в Умань на Рош ха-Шана, так как там похоронен основатель брацлавского течения хасидизма Рабби Нахман из Брацлава.

На Рош ха-Шана в Умань обычно приезжает несколько десятков тысяч хасидов из разных стран мира.

Как сообщали Українські новини, Израиль просил запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Также ранее Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.

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