Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана в этом году

Вслед за информацией о том, что мэр Умани готов перекрывать дороги в город , если хасиды массово захотят приехать туда на Рош ха-Шана, стало известно, что Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань в этом году. Об этом стало известно на совещании в Офисе Президента при участии Владимира Зеленского.

Рош ха-Шана, один из четырех новых годов в иудейской традиции, в этом году будет отмечаться иудеями с 18 по 20 сентября.

Хасиды традиционно совершают паломничество в Умань на Рош ха-Шана, так как там похоронен основатель брацлавского течения хасидизма Рабби Нахман из Брацлава.

На Рош ха-Шана в Умань обычно приезжает несколько десятков тысяч хасидов из разных стран мира.

Как сообщали Українські новини, Израиль просил запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Также ранее Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости