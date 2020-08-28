С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам

С 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября Украина ввела запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства, при этом установив исключение для ряда иностранных граждан.

Кабмин решением от 27 августа ускорил введение такого запрета на сутки и расширил перечень исключений из подпадающих под запрет, передают Українськi Новини.

Так запрет не распространяется на иностранцев, которые являются родственниками первой линии граждан Украины (супруги, родители или дети), имеют разрешение на работу в Украине, на приезжающих по приглашению представителей украинских предприятий.

Запрет также не касается иностранцев, которые проезжают Украину транзитом, обучаются в учебных заведениях Украины, проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, постоянно проживают в Украине, признаны беженцами или лицами нуждающимися в защите, являются работниками дипломатических учреждений, представителями официальных международных миссий и делегаций, членами их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, а также являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО.

Запрет не касается иностранцев, которые являются деятелями культуры, пребывающими по приглашению, являются приглашенными на официальные спортивные соревнования, перевозят стволовые клетки для трансплантации или прибывают на лечении в учреждениях здравоохранения.

Ряд категорий иностранцев должен иметь страховой полис компании, имеющей представительство в Украине, для покрытия возможных расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине до ноября продлили карантин.

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.

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