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28 серпня 2020, пʼятниця, 11:35 14
Економіка 2020-08-28T13:45:04+03:00
Українські Новини
Курс російського рубля 28 серпня

Курс російського рубля 28 серпня

Анна Рудык
Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У п'ятницю, 28 серпня, порівняно з курсом в четвер, 27 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків  підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю порівняно з четвергом не змінився і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 28 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
Середній 3,32 3,78
Максимальний 3,65 4,00
Мінімальний 2,30 3,66

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 2,67 коп. до 27,6254 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,61 коп. до 27,3441 UAH/USD.

Тим часом Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $328,8 млн.

Також Національний банк  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD. 

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