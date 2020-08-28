Курс російського рубля 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, порівняно з курсом в четвер , 27 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків підвищився на 1 копійку і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю порівняно з четвергом не змінився і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 28 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,32 3,78 Максимальний 3,65 4,00 Мінімальний 2,30 3,66

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 2,67 коп. до 27,6254 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,61 коп. до 27,3441 UAH/USD.

Тим часом Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини