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27 августа 2020, четверг, 10:58 73
Экономика 2020-08-27T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 27 августа

Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 27 августа

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В четверг, 27 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 26 августа, снизился на 1 копейку и составляет 3,31 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг по сравнению со средой снизился на 5 копеек и составляет 3,78 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах Киева по состоянию на 27 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,78
Максимальный 3,61 4,00
Минимальный 2,30 3,62

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 августа на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.

Также совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 0,4%, или на 0,03 млрд долларов до 85,05 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. По его словам не может не вызывать беспокойства устойчивая тенденция к сокращению прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики. 

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