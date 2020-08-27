Не упал, а проверяли. Кличко рассказал, что случилось с самым большим флагом

После сообщений о том, что самый большой в Украине флаг был поврежден ветром и порвался, мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что государственный стяг спустили коммунальные службы, чтобы проверить его состояние, и такие проверки будут регулярно.

Об этом градоначальник рассказал на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко написал, что флаг не испортился под действием ветра и его не меняли на новый. А на флагштоке проводились технические работы.

"Для надлежащей эксплуатации должны регулярно проводиться регламентные работы - для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока", — пояснил Виталий Кличко.

Мэр столицы резюмировал, что флаг целый, а сам флагшток в отличном состоянии.

Как сообщали Українські новини, флагшток для самого большого флага Украины высотой 90 метров и весит 32 тонны.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко посещал строительную площадку, где устанавливали флагшток для самого главного флага Украины, и показывал, как его будут устанавливать.

В Киеве на Печерске закончили строить самый большой в стране флашшток.

Самый большой флаг на самом высоком флагштоке подняли в канун Дня государственного флага.

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