Флагшток для самого большого флага Украины будет 90 метров и весить 32 тонны, - Кличко

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштоке высотой почти 90 метров для наибольшего флага Украины.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба КГГА.

"Совсем скоро над киевскими холмами поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. соорудили город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - написал Виталий Кличко.

Сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого флага Украины

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