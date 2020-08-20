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20 августа 2020, четверг, 17:52 823
Общество 2020-08-20T17:52:38+03:00
Українські Новини
Флагшток для самого большого флага Украины будет 90 метров и весить 32 тонны, - Кличко

Флагшток для самого большого флага Украины будет 90 метров и весить 32 тонны, - Кличко

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, флагшток, мэр Киева
Флагшток. Фото: КГГА
Флагшток. Фото: КГГА

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштоке высотой почти 90 метров для наибольшего флага Украины.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба КГГА. 

"Совсем скоро над киевскими холмами поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. соорудили город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - написал Виталий Кличко.

Сооружение флагштоке высотой почти 90 метров для самого флага УкраиныСооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого флага Украины

 

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