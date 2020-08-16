Флагшток для самого большого флага привезли на стройплощадку возле "Родины-матери"

В Киеве продолжаются работы по установке флагштока для наибольшего главного флага страны. Здание возводят на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", возле "Родины-матери".

Об этом сообщает городской голова столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram опубликовал видео в формате 360 градусов.

"Друзья! Сегодня на стройплощадку прибыли основа и конструкция будущего флагштока, на котором будет развеваться самый большой флаг Украины. Специалисты работают нон-стоп. И уже накануне Дня Государственного флага мы откроем главный флаг страны", — сообщил городской голова.

Кличко показал флагшток для самого большого флага Украины

Высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра.

Флагшток будет стоять на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". В День Государственного флага там поднимут самый большой украинский флаг.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Спецжилфонд" отказался установить флагшток государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" на ул. Лаврской, 27 в Печерском районе в Киеве за 47,5 млн гривен и отменил тендер.

Сумма строительства флагштока составляла 47 506 493 гривен.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости